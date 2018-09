Facebook haalt fors meer omzet uit reclame

De omzet in het vierde kwartaal kwam uit op 2,59 miljard dollar, bijna twee derde meer dan een jaar eerder. Dat was vooral te danken aan een stijging van de reclameopbrengsten met bijna driekwart, tot 2,34 miljard dollar. Het aandeel van mobiele advertenties in de totale reclameomzet verdubbelde in een jaar tijd ruimschoots naar 53 procent.

De kosten namen met ruim een derde toe tot 1,45 miljard euro. Dat kwam vooral doordat Facebook meer mensen in dienst nam en meer investeerde in technologie. Onder de streep bleef in het vierde kwartaal 523 miljoen dollar over, tegen 64 miljoen dollar in vergelijkbare periode in 2012.

De winst per aandeel, exclusief eenmalige posten kwam in het vierde kwartaal uit op 0,31 dollar, tegen 0,17 dollar een jaar eerder. Dat is 4 cent boven de gemiddelde verwachting van analisten.