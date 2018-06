Nokia waarschuwt voor lagere marges

Nokia verwacht in het eerste kwartaal een operationele marge van 5 procent, maar hanteert daarbij een bandbreedte van plus of min 4 procent. Voor de lange termijn geldt een doelstelling van 5 tot 10 procent. Het bedrijf verwacht dat de marge over heel 2014 aan de bovenkant daarvan uitkomt.

Nokia haalde in het vierde kwartaal een omzet van 3,5 miljard euro, een daling van 21 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 25 miljoen euro, waar een jaar eerder nog een winst van 193 miljoen euro werd genoteerd.

De waarschuwing voor lagere marges bij Nokia Solutions and Networks (NSN), waar de netwerkapparatuur onder valt, is het gevolg van een flinke omzetdaling bij het onderdeel. Door concurrentie van het Chinese Huawei en het Zweedse Ericsson daalden de inkomsten bij NSN met 22 procent tot 3,1 miljard euro. Nokia schrapte 21.000 banen bij de netwerkdivisie in een poging de winstgevendheid op te krikken. De operationele winst, 243 miljoen euro in het vierde kwartaal, was echter 4 procent lager dan een jaar eerder.

Beleggers hadden gehoopt dat Nokia de uitkering van een zogeheten superdividend zou aankondigen vanwege de miljardenopbrengst uit de transactie met Microsoft. Het bedrijf liet echter weten daarover een beslissing te nemen zodra de verkoop is afgerond. Dat gebeurt naar verwachting in de loop van het eerste kwartaal. Ook stelde Nokia „binnenkort” een nieuwe strategie uit de doeken te zullen doen.

De mobieltjestak, die inmiddels onder de noemer 'beëindigde bedrijfsactiviteiten' op de balans staat, leed een operationeel verlies van 198 miljoen euro. De omzet daalde op jaarbasis met 29 procent tot 2,6 miljard euro.