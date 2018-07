Google-bril helpt bij borstvoeden

Een in Melbourne gevestigd innovatiebedrijf genaamd Small World zoekt tien vrouwen die in februari moeder worden. Zij zullen worden voorzien van een exemplaar van de futuristische bril. Het idee is dat de drager via een app stap-voor-stap instructies kunnen krijgen. Als het niet goed gaat, is het mogelijk om te videobellen met een borstvoedingsdeskundige, waarna deze precies kan zien wat de moeder ook ziet en op maat advies kan geven. Dat meldt de Australische krant The Age.

Volgens een woordvoerster van Small World stopt een groot deel van de Australische vrouwen na 12 weken al met borstvoeding omdat ze moeilijkheden ondervinden. Dit zouden veelal makkelijk oplosbare problemen zijn, maar omdat veel van de hulpvragen via de telefoon gaan omdat de moeders in kwestie in dunbevolkte gebieden wonen, is het lastig om het juist advies te geven. Door de Glass-bril te gebruiken, zouden moeders betere, op maat gemaakte hulp kunnen krijgen.