Geen updates meer voor HTC One X en X+

De One X werd tijdens het Mobile World Congress in 2012 onthuld en vrij snel daarna uitgebracht. De telefoon kreeg later een update in de vorm van de One X+, die meer opslagruimte en een grotere accu bevatte. Beide apparaten werden standaard geleverd met Android 4.0 Ice Cream Sandwich, maar zijn de afgelopen jaren geüpdatet naar 4.2.2.

Een concrete reden voor het stoppen met maken van updates heeft HTC niet gegeven, maar aangezien beide apparaten niet meer bepaald geweldig verkopen, lijkt het logisch dat de kosten van de ontwikkeling niet meer opwegen tegen de baten.

Vermoedelijk zal het bedrijf tijdens de komende Mobile World Congress in Barcelona zijn nieuwste vlaggenschip tonen.