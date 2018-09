Nederlander noemt Obama het vaakst op Twitter

Rutte komt dit jaar op plek vier uit, achter Obama, de in december overleden Nelson Mandela en voetballer Christiano Ronaldo. Klokkenluider Edward Snowden vervolledigt de top 5. Hij onthulde talrijke geheimen van de Amerikaanse geheime dienst NSA, waardoor ook die veelvuldig werd genoemd op Twitter.

De website baseert het jaaroverzicht op een uitgebreide database met 130 miljoen Twitteraccounts en 5 miljoen geanalyseerde berichten per dag. Voor het jaaroverzicht wordt gekeken naar verschillende categorieën. Tweets met daarin de hashtag #fail gingen dit jaar bijvoorbeeld vaak over de SNS, de Rabobank of de Fyra. En terwijl de kroning op 30 april dit jaar de meest besproken gebeurtenis was, werd het Koningslied veelvuldig afgeserveerd op Twitter, zo blijkt uit de analyse.

In de categorie televisieprogramma's wisten Pauw & Witteman - #penw - de koploper van de afgelopen 2 jaren van de troon te stoten. The Voice of Holland - #tvoh - staat nu tweede.