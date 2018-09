Sollicitant beter bewust van sociale media

Van de ondervraagden zegt 46 procent zich professioneel te proberen te presenteren op social media. Daarnaast blijkt dat 40 procent van de sollicitanten zijn profielen op deze diensten zelfs helemaal afschermt.

In sommige gevallen is voor deze les duur betaald: “Ik ben tijdens een sollicitatie eens geconfronteerd met een foto op mijn Facebook profiel waar ik in beschonken staat op stond,” aldus één van de ondervraagden.

Slechts 11 procent geeft aan helemaal geen rekening te houden met de berichten en foto's die hij via sociale media plaatst. Dat terwijl een online screening bij veel sollicitaties aan de orde van de dag is.