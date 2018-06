'Intel wil 500 miljoen voor internettelevisie'

Eerder deze maand werd al gemeld dat Liberty Global, eigenaar van UPC en grootaandeelhouder van Ziggo, interesse zou hebben in het systeem dat Intel heeft ontwikkeld. Het Amerikaanse Verizon zou al in gesprek zijn met mediabedrijven over de voorwaarden waaronder programma's via de streamingdienst gedistribueerd zouden kunnen worden.

Het OnCue-systeem van Intel kan betaaltelevisie leveren via snelle internetverbindingen en kan daarmee een bedreiging vormen voor kabeltelevisiebedrijven. Het systeem van Intel bestaat uit servers, set-top boxen en applicaties die de programma's naar mobiele telefoons en tablets kunnen versturen.