iOS app Google Play Music

Totnog toe was de muziekdienst van Google alleen beschikbaar via het web en via een Android app. iOS gebruikers die op hun mobiele apparaten toegang wilden tot de dienst, konden alleen gebruik maken van een gelimiteerde webapp of van een niet-officiële iOS app.

Google’s Play Music dienst is begin oktober in Nederland gelanceerd. Via de muziekdienst kunnen gebruikers gratis tot 20.000 nummers opslaan en via een smartphone, tablet of computer afspelen. De betaalde All Access dienst biedt voor een vast bedrag per maand (€10) toegang tot het onbeperkt streamen van nummers uit de meer dan 18 miljoen liedjes tellende collectie van Google. Daarnaast is het mogelijk persoonlijke radiostations te creëren.