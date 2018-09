Android steeds dominanter op smartphonemarkt

In totaal werden er in het derde kwartaal van 2013 wereldwijd 251,4 miljoen smartphones verkocht. Dat blijkt uit recent onderzoek van Strategy Analytics. Een stijging van 45 procent vergeleken met een jaar eerder toen er 172,8 miljoen exemplaren over de toonbank gingen. Aanjager van deze groei is de grote vraag naar toestellen met Android en Windows Phone in voornamelijk Europa en Azië.

Microsoft Windows Phone verdubbelde zijn marktaandeel van 2 naar 4 procent en is op dit moment het snelst groeiende smartphoneplatform. Voor het eerst in de geschiedenis verkocht Microsoft wereldwijd meer dan 10 miljoen smartphones in één kwartaal.

Vier op de vijf smartphones draait nu op Google’s Android besturingssysteem. Vooral BlackBerry leverde flink in. Vorig jaar bedroeg het marktaandeel nog 4 procent, inmiddels is dat gezakt naar 1 procent. Strategy Analytics wijt dit voornamelijk aan het magere aanbod van BB10 apparaten. Ook Apple leverde wat marktaandeel in aan Android. Volgens de onderzoekers komt dit met name omdat Apple geen goedkope modellen aanbiedt.

Strategy Analytics verwacht niet dat de groei van Android doorzet in het vierde kwartaal. Dit moet dan namelijk ten koste gaan van Apple. Het ligt niet voor de hand dat dit gaat gebeuren, omdat het nieuwe iPhone 5S model populair blijkt te zijn.