Muziekdienst Twitter op het hakblok

Het gaat vooralsnog specifiek om de mobiele app voor de dienst, maar dat betekent ook weinig goeds voor #Music in het algemeen. Het was al een veeg teken toen projecthoofd Kevin Thau het bedrijf verliet en ook het vertrek van hoofd artiestenrelaties Tatiana Simonian was niet bepaald bevorderlijk voor de toekomst van de dienst.

#Music is Twitters entree in de muziekmarkt. Het is geen streamingdienst zoals Spotify of Rdio, maar meer een ontdekkingsdienst waarbij artiesten waarover veel getweet wordt, worden aanbevolen. Onlangs is de dienst in alle stilte ook in Nederland gelanceerd, maar hoe lang hij dus nog bruikbaar zal zijn, moet nog blijken.