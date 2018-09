Russische cyberaanval op atletiekbond IAAF

De aanval werd op 21 februari uitgevoerd. De daders zochten naar 'therapeutic use exemptions', toestemming voor sporters om middelen te gebruiken die eigenlijk op de dopinglijst staan, maar toegestaan zijn voor medische behandelingen. Metadata van die dossiers werden bij de IAAF-servers verzameld en bewaard in een nieuw bestand. Het is nog niet duidelijk of dat nieuwe bestand uit het IAAF-netwerk is gehaald, maar het laat wel zien waar de daders mee bezig waren, zegt de atletiekfederatie maandag.

Excuses

De IAAF biedt atleten excuses aan en zegt een speciaal e-mailadres te hebben geopend.

Fancy Bear bracht eerder medische dossiers van Amerikaanse en Europese sporters naar buiten. Dat gebeurde vlak na de olympische schorsing van Rusland en IAAF-onderzoek naar staatsdoping in de Russische atletiek.