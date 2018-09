HTC One Max met vingerafdrukscanner

Al geruime tijd duiken specificaties en foto’s op van HTC’s nieuwe phablet. De One Max beschikt over veel features die ook in de One te vinden zijn zoals een Ultrapixel camera en de Blinkfeed interface voor sociale media berichten.

Het is nog onbekend welke mogelijkheden de ingebouwde vingerafdrukscanner gaat bieden. Volgens analisten zijn de gebruiksmogelijkheden nog beperkt, hoewel de eerste vingerafdruklezers al in 2000 opdoken in laptops.

“De toepassingen voor vingerafdrukscanners zijn nog steeds heel beperkt”, zo vertelt HSBC analist Jenny Lai in de Wall Street Journal. “Iets als draadloze betalingen mogelijk maken, vereist de opbouw van een compleet systeem, niet alleen de hardware. Er zijn in principe slechts twee bedrijven die dit soort integratie mogelijk kunnen maken: Apple en Google.”