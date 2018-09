Verkoop 3D printers verdubbeld

De vraag naar 3D printers komt zowel van bedrijven als van consumenten en wordt aangedreven door de toenemende kwaliteit en innoverende prestaties van 3D technologieën. Gartner verwacht dat de verkopen in 2014 met 75 procent toenemen tot ruim 98 duizend exemplaren, gevolgd door een verdubbeling van de verkopen in 2015.

"De 3D-printer markt heeft zijn omslagpunt bereikt," zegt onderzoeker Pete Basiliere. "Hoewel nog steeds een opkomende markt waarbij de hype de technische realiteit overtreft, dwingen snelheid van ontwikkeling en groeiende interesse van de koper hardware, software en service providers om eenvoudig te gebruiken gereedschappen te bieden en materialen die consequent hoogwaardige resultaten produceren."

In totaal zullen eindgebruikers dit jaar gezamenlijk $412 miljoen spenderen aan 3D printers, een stijging van 43 procent vergeleken met de $288 miljoen in 2012. Bedrijven nemen daarvan $325 miljoen voor hun rekening, terwijl de consument er bijna $87 miljoen aan spendeert. Volgend jaar zullen de uitgaven met 62 procent stijgen tot $669 miljoen, waarvan $536 miljoen door bedrijven en $133 miljoen door consumenten. “De komende 18 maanden verwachten we dat consumenten niet meer alleen tot aankoop over gaan vanwege nieuwsgierigheid naar de technologie, maar redenen proberen te vinden om hun aankoop te rechtvaardigen wanneer prijzen, applicaties en functionaliteit aantrekkelijker worden.

Door groeiende concurrentie en stijgende verkopen zullen de prijzen van 3D printers de komende jaren dalen, zo voorspelt Gartner. Het onderzoeksbureau verwacht dat 3D printen een grote impact krijgt op industrieën, inclusief consumentenproducten, industrieel en productie, een medium impact op constructie, educatie, energie, overheden, medische producten, leger, retail, telecommunicatie, transport en nutsbedrijven en weinig impact op banken en financiële diensten en verzekeringsbedrijven.