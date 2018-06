Apple kaapt weer Nike-designer

Shaffer was één van de topdesigners die aan de Nike Fuelband werkte. Deze fitnessarmband houdt bij hoeveel de drager gedurende de dag beweegt. Dit kan vervolgens in een app worden ingevoerd, waarna het mogelijk is de prestaties met vrienden te vergelijken.

Er wordt nu vermoedt dat Shaffer bij Apple aan de inmiddels beroemde iWatch werkt, de smartwatch van het bedrijf. Daar doen al meer dan een jaar geruchten over de ronde. De verwachting was dat Apple het apparaat dit jaar zou uitbrengen, maar het lijkt er nu op dat het pas in 2014 in de winkels ligt.