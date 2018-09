Inspectie pakt 'foute' digitale dokters aan

Mensen kunnen met de gezondheidsapplicaties bijvoorbeeld een moedervlek scannen, astma vaststellen of bijziendheid testen. Vervolgens krijgen ze medisch advies. De IGZ houdt al toezicht op deze apps, waarvan er alleen in Nederland al honderden zijn, maar kondigt nu aan hard in te grijpen als blijkt dat een app niet deugt. Dit is het gevolg van strengere Europese normen. De inspectie wil gericht toezicht houden op basis van signalen, klachten en meldingen over 'foute' apps. Dat meldt het AD.

