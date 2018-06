Go-computer verliest van prof

DeepZenGo is gemaakt door de universiteit van Tokio. Hij gebruikt 'deep learning' om het spel te begrijpen. ,,Het voelde alsof ik tegen een mens speelde, omdat DeepZenGo sterke en zwakke plekken heeft'', zei Cho na de laatste wedstrijd tegen Japanse media. Volgens de maker is DeepZenGo ,,zwaar verslagen'', maar is het te herstellen.

Eerder dit jaar speelde de Google-computer AlphaGo vijf wedstrijden tegen wereldkampioen Lee Sedol, die ook uit Zuid-Korea komt. De computer won met 4-1.

Go is een bordspel met 361 speelvelden met bijna oneindig veel mogelijkheden om zetten te doen. Een computer is daarop moeilijk te programmeren. De zeges van AlphaGo waren dan ook verrassend.