Update Apple TV zorgt voor problemen

De update voegt ondermeer de mogelijkheid toe om muziek direct vanaf het apparaat te kopen en zorgde voor betere integratie met online opslagdienst iCloud. Helaas voor sommige gebruikers was de Apple TV na de update niet meer in staat om op te starten. In andere gevallen bleek alle opgeslagen content ineens verwijderd te zijn.

Apple heeft de update teruggetrokken en werkt momenteel aan een oplossing. Gebruikers die het probleem al zijn tegengekomen, kunnen via een systeemherstel het apparaat weer aan de praat krijgen.

Wanneer de update weer wordt vrijgegeven, is nog onbekend.