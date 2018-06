Apple stil over reseveringsaantallen iPhone 5C

Sinds 13 september kunnen geïnteresseerde kopers de nieuwe, plasticen en kleurrijke telefoon van Apple bestellen. In voorgaande jaren wist het bedrijf al na 24 uur na de opening van deze mogelijkheid te melden hoeveel er al waren besteld. In het geval van de iPhone 4 waren dat er 600.000, de 4S oversteeg het miljoen en de 5 verdubbelde dat weer.

Dit jaar is het echter angstvallig stil. Het lijkt er dus op dat de 5C niet zo enorm in de smaak valt als nieuwe toestellen in voorgaande jaren. Dat is overigens niet heel verrassend, omdat Apple dit jaar niet één maar twee nieuwe modellen heeft geïntroduceerd. Naast de 5C, dat in feite een opnieuw verpakte iPhone 5 is, is ook de echte opvolger 5S aangekondigd. Deze is echter niet te reserveren.

Of het nou een goede reden is of niet, de stilte vanuit Apple's hoofdkantoor in Cupertino is niet aan Wall Street voorbijgegaan. Het aandeel Apple sloot op maandag drie procent lager.