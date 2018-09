T-Mobile begint uitrol 4G in november

Als eerste krijgen klanten in Amsterdam, Rotterdam en delen van Den Haag en Utrecht toegang. Voor het einde van 2014 moet 80 procent van de klanten gebruik kunnen maken van 4G.

Voor het 4G-gebruik bij T-Mobile is geen apart abonnement of databundel nodig. Klanten die een datalimiet van 1000MB of meer hebben en een 4G-toestellen bezitten, krijgen standaard de nieuwe snelheden. Dat geldt ook voor klanten van dochteronderneming MTV Mobile.

Eerder begonnen concurrenten KPN en Vodafone al met de uitrol van hun 4G-netwerken. Ook zij zijn voornamelijk nog actief in de randstad.