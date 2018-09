Appmakers mogen niet bij vingerafdruklezer iPhone 5S

Dat betekent dat er dus de komende tijd geen apps op de markt zullen komen die de lezer ook gebruiken om bijvoorbeeld een gebruiker in te kunnen loggen. Bedrijven als Facebook en Twitter zullen voorlopig dus nog gewoon om een wachtwoord vragen.

Apple onthulde de grote vernieuwing van zijn toptoestel op dinsdagavond. Gebruikers kunnen door een vingerafdruk in te scannen de telefoon ontsluiten. Het intikken van een code of wachtwoord is hierdoor overbodig. Ook is het mogelijk om een app of nummer uit iTunes aan te schaffen door een afdruk te laten lezen.

De scanner is in de thuisknop van de telefoon ingebouwd en Apple benadrukt dat de vingerafdrukken alleen lokaal, op de telefoon worden opgeslagen. Ze worden dus niet geüpload naar iCloud of een andere online opslagdienst.