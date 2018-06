'Dure software voor prikkie is vaak illegaal'

De bond bestelde tien softwarepakketten bij aanbieders op Marktplaats en Speurders. In zeven gevallen werd er een illegale versie geleverd. Bij een uitgebreide scan van 166 advertenties bleek vervolgens dat 30 procent van de aangeboden Windows 8-pakketten vermoedelijk illegaal is, bij Office 2013 71 procent en 97 procent van de Photoshop CS 6-pakketten.

Het kopen van illegale software is strafbaar en kan problemen opleveren op de computer waar het illegale materiaal op wordt geïnstalleerd, aldus de Consumentenbond.

De illegale software is volgens de bond vaak te herkennen aan een extreem lage prijs. „Advertenties zonder telefoonnummer, teksten als 'geen probeerversie' of 'werkt zonder problemen' duiden er ook op dat het niet om een originele versie gaat, net als taalfouten of amateuristische afbeeldingen in de advertentie. Verder valt op dat veel illegale advertenties wekenlang op de advertentiesites blijven staan.”