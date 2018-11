Man koopt advertentietweet om te klagen

Promotionele tweets zijn in feite advertenties die ook in de berichtenstromen van twitteraars verschijnen die de oorspronkelijke verstuurder niet volgen.

In het geval van Hassan Syed was dit een goede manier om te klagen over de manier waarop British Airways om ging met de zoekgeraakte baggage van zijn vader. De exacte tweet was "Vlieg niet met @BritishAirways. Hun klantenservice is verschrikkelijk." Syed betaalde ervoor om het bericht te tonen aan Amerikaanse en Britse gebruikers. Hoeveel hij hiervoor heeft neergeteld, is onbekend. Dat meldt de BBC.

Zes uur nadat de tweet live ging, reageerde de webcare-afdeling van het bedrijf. Kort daarna werd de baggage gevonden en afgeleverd bij Syeds vader.