Proef inzamelen oude apparaten via brievenbus

Inwoners kunnen hun oude mobiele telefoons, föhns, mp3-spelers en elektrisch speelgoed voortaan kwijt in inleverbakken van de stichting die onder de brievenbussen van PostNL hangen. In Nederland belandt jaarlijks 35 miljoen kilo aan afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen in de vuilnisbak. Dat is ongeveer 2 kilo per persoon, aldus de gemeente. Via de speciale bakken wil Leeuwarden de hoeveelheid elektronisch afval (e-waste) die tussen het restafval verdwijnt, halveren.

Uit een onderzoek van TNS Nipo bleek onlangs dat mensen eerder geneigd zijn om kleine elektrische apparaten in te leveren, als dat in de directe omgeving van hun woning kan. PostNL stelt de locaties onder de brievenbussen beschikbaar en leegt de inleverbakken.

„In elke inleverbak hangt een zak. Onze chauffeurs gaan, naast de post, ook de zakken met oude apparaten ophalen. Dat gebeurt twee keer per week: op dinsdag en donderdag”, aldus een woordvoerster van PostNL. Aan het aantal dagen waarop de brievenbus wordt geleegd, verandert volgens haar niets. De busjes hoeven niet te worden aangepast.

Het gaat om een proef van een jaar van onder meer de gemeente Leeuwarden, PostNL en recyclebedrijven.