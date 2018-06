'Twitter mikt op beursgang van 15 miljard'

Het bestuur van de microblogsite zal naar verwachting de komende weken enkele investeringsbanken benaderen. Dick Costolo, de topman van de onderneming, heeft zijn plannen naar verluidt al in enkele gesprekken met potentiële adviseurs, zoals Morgan Stanley, Goldman Sachs en JP Morgan, gedeeld.

Bankiers staan te springen om een rol te krijgen in wat nu al gezien wordt als een van de opmerkelijkste beursgangen in 10 jaar tijd. Twitter werd 7 jaar geleden opgericht door ondernemer Jack Dorsey, die nog steeds een belang van 3 procent in het bedrijf houdt, en heeft naar schatting 500 miljoen gebruikers.

Twitter zou aandringen op een laagdrempelige introductie, om de problemen zoals die zich met het aandeel Facebook voordeden te voorkomen. Dat bedrijf ging in mei vorig jaar onder grote belangstelling naar de beurs, maar zag de koers direct na de introductie stevig dalen. Pas onlangs kwam het aandeel weer op het peil van de introductiekoers.

De oplevende koers van Facebook zou de deur openen voor een notering van Twitter. De microblogsite heeft overigens nooit officieel aangegeven beursplannen te hebben.