Facebook wil database met profielfoto's aanleggen

Dat blijkt uit een verklaring waarin het nieuwe privacyrichtlijnen voor de site uit de doeken doet. Het gaat specifiek om de 'tag suggestie'-functie, waarbij de site al probeert te gokken wie er op een foto staat zodat de gebruiker de namen er niet handmatig bij hoeft te zoeken. Momenteel gebruikt de site hiervoor oudere foto's waarop de persoon in kwestie al is getagged.

De timing van de aankondiging is niet echt handig. Wereldwijd staan internetgebruikers op hun achterste poten omdat beveiligingsdienst in de Verenigde Staten enorme massa's data van reguliere burgers hebben verzameld met medewerken van de internetbedrijven. Een enorme database met foto's van alle miljard gebruikers van het populaire sociale netwerk is dan wel heel handig voor deze diensten.

Facebook benadrukt dat het gebruikers de mogelijkheid zal geven om zich uit de database te verwijderen.