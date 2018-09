Snapchat op de schop

Evan Spiegel, oprichter en topman van Snapchat, heeft de verandering aangekondigd. Moederbedrijf Snap heeft in de afgelopen maanden meer geld verdiend en meer gebruikers binnengehaald, maar het was minder dan beleggers hadden verwacht en tegelijk liep het verlies op. Beleggers zijn niet tevreden. Snap heeft last van de felle concurrentie van onder meer Facebook en Google.

Het nieuwe design zal Snapchat op de korte termijn geld kosten, terwijl het niet duidelijk is hoe gebruikers er op zullen reageren, waarschuwde Spiegel. ''We zijn bereid om dat risico te nemen voor de grote voordelen op de lange termijn'', voegde Spiegel er aan toe.