Microsoft verliest geld op Surface tablets

De twee tablet modellen die in oktober en februari op de markt kwamen hebben Microsoft in totaal $853 miljoen aan inkomsten opgeleverd. Dat is minder dan de $900 miljoen die Microsoft heeft moeten afschrijven wegens onverkochte Surface RT modellen. Bovendien heeft Microsoft flink in de buidel getast om Surface en Windows 8 te promoten. In totaal gaf het bedrijf tien procent oftewel $1,4 miljard, meer uit dan begroot .

Met de Surface tablets probeert Microsoft de strijd aan te gaan met de populaire iPad van Apple. Het is de eerste keer dat Microsoft eigen computers maakt na zich jaren te hebben gefocust op software. Toch nog toe boekt Microsoft weinig succes met zijn eigen tablets. Ter vergelijking: Apple verkocht in de afgelopen drie kwartalen in totaal voor $24 miljard aan iPads.