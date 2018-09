Gratis bundelgeld spekt kas van telecomsector

Consumenten die buiten hun mobiele bundel bellen, sms’en of internetten, leveren veel geld op voor telecombedrijven zoals KPN, T-Mobile en Vodafone. Maandelijks kunnen zij op een bedrag van meer dan €70 miljoen rekenen, of bijna €900 miljoen per jaar. Insiders uit de sector bevestigen de cijfers, die de telecomaanbieders liever niet publiekelijk delen, tegenover De Telegraaf.