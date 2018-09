Apple wil bedrijf achter Kinect-camera kopen

PrimeSense hielp Microsoft bij de ontwikkeling van de gadget, waarvan meer dan 10 miljoen exemplaren zijn verkocht. Wat de iPhone-producent precies met het bedrijf wil, is niet helemaal duidelijk. Gespeculeerd wordt over mogelijke manieren om een Apple-televisie of settopbox te besturen middels bewegingen.

Volgens Calcalist wordt er nu gesproken over een potentieel overnamebedrag van $280 miljoen dollar, al zouden de onderhandelingen zich nog in een vroeg stadium bevinden.

Microsoft is ondertussen bezig met een opvolger voor de Kinect voor zijn Xbox One-spelcomputer. Het bedrijf ontwikkelt deze zelf, zonder hulp van PrimeSense.