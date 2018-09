Verzekeraars willen meer met cybercrime

Er zijn al verschillende verzekeraars die polissen aanbieden tegen de gevolgen van digitale aanvallen. „Alles is te verzekeren, maar je kunt je afvragen of verzekeren alleen voldoende is”, stelt een woordvoerder. Hij ziet voor de branche ook een maatschappelijke rol weggelegd. „Verzekeraars weten als geen ander hoe risicomanagement georganiseerd wordt. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij het aanwijzen van de zwakke plekken in ICT-systemen.”

Volgens de zegsman worden bedrijven steeds afhankelijker van ICT. Door toedoen van hackers of een graafmachine die per ongeluk een internetkabel kapotmaakt, kan veel omzet worden misgelopen en imagoschade worden opgedaan. Vooralsnog zijn het voornamelijk buitenlandse verzekeraars waar een ondernemer zich tegen deze risico's kan indekken, bijvoorbeeld bij AIG, Hiscox en Allianz.

Het Verbond verwacht dat op korte termijn ook veel Nederlandse partijen 'cyberpolissen' gaan aanbieden. Nationale Nederlanden kwam onlangs al met een speciaal pakket voor webwinkels, dat de verzekerde ook tegen schade door cybercrime beschermt.