KPN met standaardtarieven in 4G-strijd om klant

Met de introductie per 1 juli van die abonnementen heeft meer dan de helft van de Nederlanders het 4G-netwerk in de buurt, zegt Jesper Eriksen, directeur KPN Nederland Consumenten in zijn eerste interview na zijn benoeming in mei dit jaar. Volgend jaar heel Nederland.

,,Behalve KPN kan hier nog geen enkele aanbieder al zijn diensten via 4G-aanbieden, met deze dekking hebben we een voorsprong'', verklaart hij de noodzaak van de abonnementen.

Smartphones en tablets

Ook brengen elektronicaproducten steeds meer smartphones en tablets op de markt die het 4G-net ondersteunen. ,,De consumenten doen komende jaren bovendien steeds meer mobiel, dat wordt door 4G alleen maar versterkt'', overziet Eriksen de commerciële kansen.

KPN stapt opmerkelijk genoeg van het leasen van toestellen af, hoewel dat eerder nog werd ontkend. Het maakt klanten bij de nieuwe abonnementen weer eigenaar.

