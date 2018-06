De Telegraaf op nummer 1 in App Store

De Telegraaf lanceerde haar volledig gemoderniseerde iPhone app woensdagochtend. Wat daarin bleef was het Telegraaf-nieuws: actueel, compleet en spraakmakend. Maar met een nieuwe interface, een nieuw design en nieuwe functionaliteit is de app een waardige vervanger van de oude app die in 2009 werd ontwikkeld voor de eerste iPhone gebruikers.

Adjunct-hoofdredacteur Jan-Kees Emmer van De Telegraaf is enthousiast: ,,De iPhone app is een uitstekend voorbeeld van hoe De Telegraaf zich op alle digitale kanalen ontwikkelt. De smartphone is een steeds belangrijker instrument geworden om op de hoogte te blijven van het nieuws. Daar hoort een moderne app bij van het grootste nieuwsmerk van Nederland. Typisch Telegraaf en typisch smartphone: heel geslaagd.”

De nieuwe app lijkt zeer sterk op de enkele weken geleden uitgebrachte Android app en de immens populaire iPad-versie: de HD app van De Telegraaf. In de App Store is de iPhone-versie letterlijk het zusje van de iPad-versie. De app is helemaal opnieuw ontwikkeld en geen update van de oude app. Dat betekent overigens ook dat gebruikers de oude app zouden moeten verwijderen en dan de nieuwe installeren. De app updatet zich dit keer niet vanzelf.

Het bouwen van een compleet nieuwe app stelde de ontwikkelaars in staat om de moderne digitale signatuur van De Telegraaf te volgen. De app voelt voor iPhone-gebruikers volkomen natuurlijk aan. Zij zullen intuïtief hun weg kunnen vinden, maar tegelijkertijd merken dat hun iPhone typische Telegraaf-kenmerken vertoont: zowel voor wat betreft het design als de inhoud. Gebruikers kunnen ’swipen’ tussen de verschillende verhalen en katernen en worden getrakteerd op nog actueler nieuws, meer beeldmateriaal en meer video.

De app is vanaf heden te downloaden in de appstore van Apple.

De Android-versie staat in de Google Play-winkel.