Foto's uitwisselen met slimme ring

Een leuke gimmick van de ring is dat je het kan gebruiken om je telefoon te ontgrendelen zonder een wachtwoord in te tikken. Gewoon door het toestel in de hand te houden waaraan je de ring draagt. Ook zorgt de ring ervoor dat de telefoon niet in slaapstand sukkelt. Ook hiervoor is het een vereiste dat je de telefoon vasthoudt met de ringdragende hand.

In de slimme ring kan de gebruiker bovendien zijn identiteitsgegevens opslaan en zijn visitekaartje delen met andere NFC-apparaten. Ook is het op deze manier mogelijk om foto's uit te wisselen.

De ring is vanaf 8 augustus te bestellen op de website van Geak. In eerste instantie werkt het gadget alleen met de gisteren aangekondigde Eye en Mars smartphones van Geak. Vanaf november moeten ook smartphones van andere fabrikanten ondersteund worden, waaronder van Samsung. Aan de ring hangt een prijskaartje van 199 yuan (€25). Helaas zijn de producten van Geak vooralsnog alleen verkrijgbaar in China.

Naast de ring brengt Geak ook een smartwatch op de markt. De Geak Watch draait onder Android 4.1 en beschikt over Bluetooth, NFC, GPS en wifi. Doordat het horloge wifi aan boord heeft, is het mogelijk Android apps direct te downloaden en updates te ontvangen. Ook is het mogelijk berichten uit te wisselen met andere dragers van het slimme horloge. Typen is niet nodig omdat het gadget spraak naar tekst vertaalt. Verder beschikt de Gear Watch over een ingebouwde FM radio en een ingang voor de koptelefoon.

Daarnaast beschikt het apparaatje over tal van handige features zoals het monitoren van het slaappatroon van de gebruikers, polsslag, bloeddruk, lichaamstemperatuur en stemming. Ook zit er een stappenteller in. Om dit alles mogelijk te maken beschikt de smartwatch over een 1Ghz chip, 512MB werkgeheugen en 4GB opslag. Het schermpje is 1,55 inch groot en kan tegen een spatje water. De Geak Watch gaat 1999 yuan (€250) kosten. Ook deze is alleen te bestellen binnen China, vanaf 3 juli.