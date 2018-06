Google en Facebook strijden om Waze

Waze zou meer dan $1 miljard willen hebben en zou bij meerdere bedrijven in de belangstelling staan, zo meldt persbureau Bloomberg op basis van een bron.

Begin deze maand kwamen berichten naar buiten dat Facebook Waze wilde over nemen. De sociale netwerksite zou 800 miljoen tot 1 miljard dollar over hebben voor de onderneming. Nadat de overnamegesprekken bekend werden zochten ook Google en andere partijen contact met Waze. Volgens Bloomberg staat echter nog geen van de partijen op het punt om een deal te sluiten en is het ook goed mogelijk dat het Israëlische bedrijf onafhankelijk blijft.

Waze gebruikt signalen van de smartphones van leden, waarmee het kaarten en verkeersinformatie kan genereren die het deelt met andere gebruikers. Op die wijze biedt de dienst real-time verkeersinfo aan.