Man na 23 jaar terug dankzij Google Maps

Gang was 5 jaar oud toen hij op weg naar de kleuterschool in zijn geboorteplaats Guang'an in de zuidwestelijke provincie Sichuan werd ontvoerd. Op de website Bring Lost Babies Home plaatste hij een grove schets van zijn woonplaats. Twee bruggen waren vrijwel het enige dat hij zich daarvan nog kon herinneren. Toen hij na een tip het stadje Guang'an op de satellietkaart van Google Maps bekeek, herkende hij zijn geboorteplaats meteen.

