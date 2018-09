Nokia komt met Lumia 925

De Lumia 925 zal verschijnen in de kleuren wit, zwart, rood en geel. Het Windows Phone-toestel kan naar wens draadloos worden opgeladen via een speciaal hoesje of gewoon via een adapter. In vergelijking met de Lumia 920 is de smarpthone 2,5 mm dunner en 46 gram lichter.

De nieuwe Smart Camera-functie maakt het mogelijk om 10 foto’s tegelijkertijd te nemen, die daarna bewerkt kunnen worden. Ook Nokia’s andere smartphones krijgen de Smart Camera.

De Lumia 925 verschijnt in juni in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Spanje en China. Nederland volgt waarschijnlijk in september. Het toestel kost €568.