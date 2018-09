'Amazon maakt telefoon met 3D-scherm'

Dat meldt The Wall street Journal op basis van anonieme bronnen. Dit scherm zou de kijkhoek altijd juist afstellen omdat de telefoon middels sensoren de ogen van de gebruikers in de gaten houdt. Op deze manier weet de telefoon altijd waar de kijker zich bevindt ten opzichte van het apparaat.

Overigens bericht de Amerikaanse krant dat dit toestel niet de enige smartphone is waar de webwinkel mee bezig is. Over de andere apparaten is echter nog weinig bekend.

Amazon hoopt met deze en zijn lijn Kindle-tablets de concurrentie aan te kunnen gaan met Apple en zijn iPad. Het doel van het bedrijf is voornamelijk om hardware te verkopen waarmee gebruikers films, tv-series en muziek van de winkel kunnen kijken.