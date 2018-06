Eerste website weer terug op oorspronkelijk adres

De software en instructies waren te downloaden en te gebruiken zonder dat hiervoor betaald hoefde te worden. Deze simpele beslissing heeft bijgedragen aan de explosieve ontwikkeling van het internet in de jaren '90.

De site is gemaakt door onderzoekers van CERN, het Zwitserse onderzoekslab dat recentelijk meer bekend is van de Large Hadron Collider, waarmee het bestaan van het zogeheten 'goddeeltje' is bewezen. In de jaren '90 was het dus ook al verantwoordelijk voor een andere technologische revolutie: het internet.

Op dit adres is de oersite te bezoeken.