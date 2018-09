Kalq-toetsenbord versus Qwerty

Net zoals Qwerty is de naam Kalq ontleend aan een reeks letters op het virtuele toetsenbord. Volgens de onderzoekers is het typen met twee duimen een heel andere aangelegenheid dan de gebruikelijke Qwerty-manier zoals die in de 19e eeuw werd uitgevonden voor typemachines.

Uit het onderzoek blijkt dat gebruikers met een Qwerty-toetsenbord op een touchscreen twintig woorden per minuut typen. Dat is veel langzamer dan ze op een computer doen.

Het Kalq-toetsenbord heeft de meeste klinkers onder de rechterduim en veel minder voorkomende tekens onder de linker. Samen met een autocorrectiefunctie kunnen gebruikers daardoor 37 woorden per minuut halen.