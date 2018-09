'Apple werkt aan horloge'

De iWatch zou werken op het door het technologieconcern zelf ontwikkelde iOS-besturingssysteem. Onduidelijk is nog welke functies het horloge gaat krijgen. Naast de tijd aflezen, zou het ook mogelijk moeten zijn om nieuws te kunnen bijhouden en te zien of je gebeld wordt op je iPhone. Dat zou een logische functie zijn, gezien het feit dat Apple-apparaten als de iPhone, iMac en iPad al gemakkelijk met elkaar te synchroniseren zijn via bijvoorbeeld iCloud.

Ook het design van de iWatch is nog een vraagteken. Mogelijk wordt er gewerkt aan een model van glas dat om de pols van de gebruiker kan worden gebogen. Het Amerikaanse bedrijf Corning, dat ook het glas voor de schermen van de iPhone maakt, kondigde vorig jaar al aan glas te hebben ontwikkeld dat als papier kon buigen zonder te breken.