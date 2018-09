HP verbetert personeelsbeleid in fabrieken

HP doet daarmee hetzelfde als Apple, die al eerder toezegde de arbeidsomstandigheden in de productiefase te verbeteren. Hewlett-Packard gaat nog een stapje verder en beloofde dat al het werk voortaan vrijwillig gedaan moet worden en dat tijdelijke werknemers „op elk redelijk moment moeten kunnen stoppen met hun werk zonder bang te hoeven zijn voor negatieve consequenties, en toegang moeten hebben tot een klachtencommissie zonder bang te hoeven zijn voor repercussies.”

In de nieuwe situatie mogen studenten alleen nog maar werk doen dat aansluit bij hun studiegebied. Zo voorkomt het bedrijf dat studenten worden aangenomen die helemaal geen onderwijs volgen over elektronica of productie.