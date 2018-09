Boete geëist tegen Henk Krol voor hack

De site van Diagnostiek voor U is bedoeld voor medische professionals en bevat de medische gegevens van duizenden Brabanders. Krol kreeg de inloggegevens via een vrijwilliger en lid van 50PLUS, die de code had afgekeken van zijn psychiater. Tegen deze man werd 250 euro boete geëist.

Krol zegt dat hij de slechte beveiliging van de internetsite wilde aantonen. De officier van justitie vindt de maatschappelijke relevantie van zijn actie echter niet zo groot. Volgens haar was de site niet slecht beveiligd maar is de psychiater onzorgvuldig geweest met zijn inloggegevens.

De recht op de bescherming van het systeem en de bescherming van de privacy van patiënten weegt volgens het Openbaar Ministerie zwaarder dan het recht op vrije nieuwsgaring van journalist Henk Krol (destijds ook hoofdredacteur van de Gaykrant). Hij heeft journalistieke zorgvuldigheidsnormen niet nageleefd omdat hij meteen de publiciteit heeft gezocht en zich had zich kunnen beperken tot inloggen in het systeem zonder in de medische geheimen te kijken, aldus de officier.

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, moet Krol moet aan Diagnostiek voor U een schadevergoeding betalen van 1000 euro.

Advocaat Steven Kroesbergen bleef volhouden dat de site met codes van 5 cijfers maar slecht beveiligd was. „En dat was niet aan het licht gekomen als Henk Krol het niet aan de kaak had gesteld.”

„Ik heb dit uit volle overtuiging gedaan. Als het niet mag, zal ik het nooit meer doen”, beloofde Krol de rechtbank.

De rechtbank in Den Bosch doet op 15 februari uitspraak.