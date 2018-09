86 miljoen verkochte Nokia's

De winst per aandeel bedroeg 5 cent. Analisten dachten dat het bedrijf een verlies van 7 cent per aandeel zou lijden. De omzet zakte echter met 20 procent tot ruim 8 miljard euro. Operationeel werd een winst opgetekend van 439 miljoen euro, tegen een verlies van 954 miljoen euro een jaar eerder. Nokia liet weten geen dividend uit te zullen keren over 2012 om de financiële positie niet te verzwakken.

Nokia verkocht in het afgelopen kwartaal wereldwijd 86,3 miljoen mobieltjes, waaronder 6,6 miljoen smartphones. 4,4 miljoen daarvan waren Lumia-apparaten met het Windows-besturingssysteem van Microsoft. Een jaar eerder gingen nog in totaal 113,5 miljoen mobieltjes van Nokia over de toonbank.

Over heel 2012 daalde de omzet van het bedrijf met 22 procent tot ruim 30 miljard euro en werd een verlies geleden van 3,1 miljard euro. Nokia heeft veel last van de felle concurrentie van Apple en Samsung. Om kosten te besparen, werden tienduizenden banen geschrapt. Sinds begin 2011 komen de totale verliezen uit op bijna 5 miljard euro.

Nokia was ooit de grootste mobieltjesfabrikant ter wereld met een marktaandeel van meer dan 50 procent. Maar na de komst van de iPhone van Apple en het besturingssysteem Android van Google ongeveer 5 jaar geleden heeft het bedrijf veel terrein moeten prijsgeven. Sindsdien is de beurswaarde van Nokia met 80 procent gedaald.