Nokia komt met betaalde muziekdienst

De dienst is grofweg hetzelfde opgezet als de gratis Nokia-dienst Mix Radio, maar biedt meer opties.

Net als bij Mix Radio worden muziekstations aangeboden, maar kunnen Music+-abonnees ongelimiteerd nummers overslaan, streams van een uur downloaden zodat ze ook offline te beluisteren zijn en wordt de muziek in hogere audiokwaliteit aangeboden.

Ook kunnen gebruikers tijdens het luisteren de songteksten nalezen en is het mogelijk om vanaf een pc te luisteren.

Het is nog niet duidelijk wanneer Music+ precies in Nederland beschikbaar is. Wel is duidelijk dat de prijs €3,99 per maand is.