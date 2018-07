Windows Live Messenger in maart offline

Gebruikers worden geacht over te stappen op Skype, dat in 2011 door het bedrijf is overgenomen. Zij kunnen zich met dezelfde inloggevens aanmelden op de van origine internetbeldienst. Ook wordt contacten dan overgezet.

Alleen Chinese Messenger-gebruikers krijgen uitstel van executie. Daar zal als enige plek de dienst namelijk nog actief blijven.