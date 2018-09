WhatsApp past beveiliging aan

Via WhatsApp kunnen bezitters van een smartphone elkaar gratis berichten, filmpjes en foto's zenden. Het bedrijf heeft wereldwijd honderden miljoenen klanten. Maar volgens de privacytoezichthouders waren tal van persoonlijke gegevens via WhatsApp ongevraagd en vrijelijk toegankelijk en dat is in strijd met de privacywetgeving.

WhatsApp heeft er ondertussen voor gezorgd dat berichten versleuteld verzonden worden. Dat was eerder niet het geval, zodat anderen dan verzender en ontvanger berichten mee konden lezen. Ook heeft het bedrijf een andere methode voor het verkrijgen van een wachtwoord ingevoerd. Gebruikers van WhatsApp moeten een update installeren om een nieuw wachtwoord te krijgen. Wie dat niet doet, loopt het risico dat het oude wachtwoord makkelijk te kraken is. Het elektronische adresboek van gebruikers blijft nog wel leesbaar voor anderen.

Het is voor het eerst dat aan beide zijden van de oceaan gezamenlijk onderzoek is gedaan naar naleving van privacyregels, aldus het CBP.