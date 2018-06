Muziekdienst Rhapsody naar Europa

Het is de eerste grote internationale lancering van de in Amerika populaire muziekdienst. Om welke 16 Europese landen het gaat, heeft Irvin nog niet bekendgemaakt.

Overigens opereert Rhapsody al wel in Groot-Brittannië en Duitsland via zijn Napster dienst, maar buiten de VS is het nog nergens actief met Rhapsody. De muziekdienst nam Napster in 2011 over.

Rhapsody is de langstlopende muziekdienst in de Verenigde Staten en heeft meer dan één miljoen abonnees. Hoewel de dienst in eerste instantie opgeschrikt leek door de snelle opkomst van rivaal Spotify, wist het zich de afgelopen maanden een weg terug te vechten met nieuwe apps en mogelijkheden.