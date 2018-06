Binnen enkele maanden mobiel OS Mozilla

“We proberen onze inspanningen te vergroten door met een eigen besturingssysteem te komen, terwijl we producten gebaseerd op Android zullen blijven introduceren”, zo laat een woordvoerder van ZTE weten. “Het is onderdeel van grotere plannen om een betere balans in producten te creëren door gebruik te maken van meerdere besturingssystemen. We willen niet alleen vertrouwen op Android en Windows.”

ZTE hoopt het besturingssysteem de komende maanden te kunnen lanceren samen met Mozilla en is van plan om tegelijkertijd of ietsje laten met het eerste product te komen om in mobieltjes te gebruiken.

Het Chinese bedrijf zegt ook te kijken naar webgebaseerde besturingssystemen, maar zegt op het moment nog geen plannen te hebben om deze te ondersteunen.

Afgelopen juli maakt Mozilla bekend dat zijn mobiele besturingssysteem, Firefox OS, steun krijgt van diverse grote telecomaanbieders waaronder Deutsche Telekom, Smart, Sprint, Telecom Italia, Telefonica en Telenor.