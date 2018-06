Problemen met deel website UWV

„Maar we houden ons callcenter nu ook 's avonds en in het weekend open, zodat mensen dingen telefonisch kunnen doorgeven. We zullen mensen in ieder geval niet korten op hun uitkering als dingen niet zijn doorgegeven. Dat geldt tot het probleem is opgelost.” Via de bewuste webpagina kunnen mensen onder meer hun persoonsgegevens wijzigen en hun aanvraag voor een WW-uitkering volgen. Dagelijks maken ongeveer 18.000 mensen er gebruik van.

De pagina staat los van de UWV-site werk.nl, de website waar werkzoekenden aan vacatures worden gekoppeld. Die had recent ook diverse keren te maken met technische problemen waardoor die niet was te gebruiken.