Reissite Wikimedia dinsdag gelanceerd

Het doel van Wikivoyage is om gebruikers te voorzien van informatie over reisbestemmingen en aanbevelingen over restaurants, hotels, het nachtleven en meer. De content hiervoor wordt net als bij de Wikipedia encyclopedie geleverd door gebruikers.

“Wikivoyage is een project om een wereldwijde gratis, volledige, actuele en betrouwbare reisgids te maken”, zo meldt de website. “Wikivoyage is gemaakt met de energie van kennisdeling wat reizen zo aantrekkelijk maakt. Wanneer reizigers elkaar onderweg ontmoeten, wisselen ze informatie uit over de plaatsen waar ze net waren en stellen vragen over plaatsen waar ze heen gaan. We willen het makkelijk maken om die kennis te delen en het anderen te laten delen.”

De Engelstalige Wikivoyage pagina telt momenteel ruim 26.500 artikelen. De Nederlandstalige versie moet het vooralsnog doen met iets meer dan 3200 artikelen, maar dit aantal zal naar verwachting snel groeien.